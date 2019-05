Crolla un cornicione

Palermo, crolla un cornicione in corso Vittorio Emanuele: una ragazza ferita

L'incidente in pieno centro storico, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele.

06/05/2019

Crolla un cornicione a Palermo, ferita una ragazza. L’incidente in pieno centro storico, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Una 25enne è rimasta ferita seguito al crollo. La giovane è stata trasportata al Policlinico dove in questo momento si trova in osservazione.

I calcinacci l’hanno ferita al volto, al naso e sulle spalle. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che hanno transennato la zona. I vigili urbani stanno sequestrando anche il terrazzo dell’immobile da dove si sarebbe staccato il cornicione.

