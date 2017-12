Leoluca Orlando

Palermo, ''crollo Monte Gallo'': avviso di garanzia per Leoluca Orlando

Leoluca Orlando indagato per omicidio colposo.

21/11/2017

All’attuale primo cittadino del capoluogo siciliano è stato infatti recapitato un avviso di garanzia. Nella qualità di responsabile della Protezione civile comunale, il sindaco viene chiamato a rispondere del crollo di Monte Gallo che il 27 novembre 2015 uccise la signora Ornella Paltrinieri uccisa durante il sonno da un sasso che sfondò la parete della villetta in cui abitava.

Orlando avrebbe dovuto comparire oggi in Procura per l'interrogatorio ma il suo legale, l'avvocato Roberto Mangano, ha chiesto il differimento per poter mettere insieme la documentazione utile.

L'iscrizione del sindaco nel registro degli indagati, dopo quelle del dirigente della Protezione civile Franco Mereu e del dirigente del settore Riqualificazione urbana Mario Li Castri.

Secondo la consulenza, la parete rocciosa di Monte Gallo dalla quale la mattina del 27 novembre di due anni fa si staccò quell’enorme masso che sfondò letteralmente la parete della villetta schiacciando la signora Paltrinieri che dormiva, era già da dieci anni classificata “a pericolosità P4 molto elevata” e di conseguenza anche le villette edificate lì sotto con regolare licenza erano a «rischio molto elevato».

Tanto è vero che il Comune, nel 2004, predispose il progetto preliminare di consolidamento di quelle pareti rocciose, finanziato con capitoli di spesa del ministero dell’Ambiente. Peccato che i lavori partirono solo il 10 novembre 2015, due settimane dopo il tragico crollo di Monte Gallo.

