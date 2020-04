coronavirus

Palermo, da oggi attivo il Centro Operativo Comunale

E' attivo da oggi il ''Centro Operativo Comunale'', come unico punto di contatto per i cittadini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2020 - 17:23:45 Letto 348 volte

E' attivo da oggi il "Centro Operativo Comunale", come unico punto di contatto per i cittadini. Grazie al lavoro della Protezione civile comunale, dei volontari, degli enti del Terzo settore che stanno dando un grande contributo in questo momento di difficoltà per Palermo, l'Italia e il mondo intero.

I contatti sono www.protezionecivile.palermo.it, covid19@protezionecivile.palermo.it oppure il tel. 091.7401015.

Il ringraziamento del sindaco Leoluca Orlando:





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!