Palermo: daspo e denuncia penale per due posteggiatori abusivi

Giro di vite della polizia municipale in corso Tukory ed in via Tricomi, contro due parcheggiatori abusivi recidivi.

13/06/2019

Gli agenti del nucleo trasporto pubblico hanno individuato A.A di 48 anni in corso Tukory all’altezza di via Filiciuzza, mentre invitava gli automobilisti a parcheggiare in zona e nei suoi confronto è stato disposto il provvedimento di allontanamento dai luoghi per 48 ore, oltre alla sanzione di 771 euro.

Invece in via Tricomi, all’altezza del pronto soccorso dell’ospedale civico, S.G. di 25 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché ritrovato ad esercitare nello stesso tratto di strada dove circa due mesi fa, aveva ricevuto una sanzione di 771 euro per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo.

Non si sono fatti attendere i risultati dei controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese mirati alla repressione della presenza dei posteggiatori abusivi, soprattutto in occasione di manifestazioni ed eventi: sabato scorso ne sono stati sanzionati due, rispettivamente al velodromo ed in via della Favorita, mentre un minore è stato individuato durante l’apertura della Fiera del Mediterraneo che oltre alla segnalazione ai servizi sociali è stata comminata la sanzione alla madre; altri due sono stati multati allo stadio, in occasione dell’ultima gara di campionato.

Fonte: Polizia Municipale

