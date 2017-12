parcheggiatori abusivi

Palermo, ''Daspo urbano'' per 7 parcheggiatori abusivi

PALERMO. Per motivi di sicurezza il Questore di Palermo ha emesso dei ''DASPO URBANO'' a carico di sette parcheggiatori abusivi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 16:30:48 Letto 1067 volte

PALERMO. Per motivi di sicurezza il Questore di Palermo ha emesso dei “DASPO URBANO” a carico di sette parcheggiatori abusivi, recidivi nelle loro condotte antisociali che quotidianamente impediscono la libera fruizione di infrastrutture pubbliche con ripercussioni pericolose sulla sicurezza e l’incolumità delle persone.

Ai destinatari dei DASPO, il Questore di Palermo ha così vietato l’accesso a specifiche aree e strade della città per un periodo di sei mesi dalla notifica, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza al divieto imposto si procederà secondo legge con denunce all’Autorità Giudiziaria e con la possibile adozione di più incisive misure di restrizione della libertà personale.

Tra le aree urbane interdette si segnalano piazza delle Cliniche, via Macchiavelli, via Giordano e le zone che ricadono nelle immediate vicinanze dell’Ospedale Policlinico, l’area capolinea dei terminal di linea urbana AMAT di piazzale Giotto, piazza Politeama.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!