Palermo, Demolita baracca abusiva al Mercato delle Pulci adibita a vendita di ceramiche

La Polizia Municipale ha effettuato un intervento in via Peranni, al Mercato delle Pulci dove ha intercettato una baracca abusiva utilizzata per la vendita di ceramiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2018 - 14:36:17 Letto 694 volte

Stamane la Polizia Municipale ha effettuato un intervento in via Peranni, al Mercato delle Pulci.

Il nucleo controllo attività commerciali su area pubblica in servizio per il contrasto all’abusivismo commerciale ha effettuato un sopralluogo all’interno dello storico mercato delle pulci dove ha intercettato l’attività abusiva. Dal sopralluogo è emerso che la baracca in legno di circa 20 metri quadrati, rivestita di materiale metallico e costruita sul marciapiedi con un albero inglobato al suo interno, veniva utilizzata per la vendita di ceramiche.

Il gestore trentatreenne è stato denunciato per abusivismo commerciale ed edilizio e per occupazione abusiva di suolo pubblico; con le maestranze del COIME e della Rap si è provveduto alla dismissione della struttura.

L’intervento, predisposto dal Comandante Gabriele Marchese, ha restituito il marciapiedi alla pubblica fruizione, in una zona di grande attrazione turistica.

Fonte: Polizia Municipale

