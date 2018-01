giochi pirotecnici

Palermo: denunciati 3 palermitani per la vendita di fuochi pirotecnici proibiti

PALERMO. In tre distinti episodi, le volanti della Polizia di Stato hanno sorpreso tre uomini a vendere fuochi pirotecnici su bancarelle improvvisate...

PALERMO. In tre distinti episodi, le volanti della Polizia di Stato hanno sorpreso tre uomini a vendere fuochi pirotecnici su bancarelle improvvisate. Posti sotto sequestro: 190 confezioni di fuochi pirotecnici vari e 270 fuochi d’artificio sfusi.

Il primo episodio risale al primo pomeriggio di ieri, quando gli Agenti transitando per via Lancia di Brolo, angolo via Tommaso Moncada, hanno notato un banchetto artigianale con esposti alcuni giochi pirotecnici, ed un soggetto che, alla loro vista, con fare indifferente, ha cercato di allontanarsi dalla stessa.

I poliziotti pertanto hanno sottoposto a controllo l’uomo, un 40enne del quartiere Borgo Nuovo, che sin dalle prime battute avrebbe confermato la proprietà dei fuochi pirotecnici esposti alla vendita.

Nel corso dell’accertamento gli agenti hanno notato nelle immediate vicinanze del luogo del controllo, a ridosso di un veicolo risultato essere di proprietà del 40enne, una sacca di colore verde contenente diversi artifizi pirotecnici, anche su questi l’uomo avrebbe rivendicato la proprietà.

Dopo avere effettuato le necessarie verifiche sulla categoria e sulla conformità del materiale rinvenuto, gli agenti di polizia hanno proceduto alla contestazione ed al sequestro amministrativo dei fuochi, inoltre l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti e per la mancata autorizzazione alla loro vendita, in quanto si è rinvenuto materiale pirotecnico di categoria “F4”, ossia contenente materiale esplodente di elevata pericolosità.

Negli altri due episodi, i poliziotti ieri pomeriggio sono intervenuti rispettivamente:

nei pressi di piazza Tommaso Natale, dove hanno sorpreso un 59enne palermitano che esponeva alla vendita abusiva, materiale esplodente. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente, sono stati posti sotto sequestro 60 confezioni di fuochi pirotecnici e circa 100 fuochi pirotecnici sfusi.

Nei pressi di piazza Pallavicino, dove hanno identificato un 45enne palermitano che, su un banchetto improvvisato, esponeva alla vendita abusiva fuochi d’artificio di vario genere. L’uomo dopo gli accertamenti di rito è stato denunciato per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente, sono stati posti sotto sequestro oltre 50 confezioni di materiale esplodente.

