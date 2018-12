abusivismo commerciale

Palermo, denunciati altri tre venditori abusivi di addobbi natalizi

Nell'ambito dei controlli predisposti al contrasto all'abusivismo commerciale, gli agenti del nucleo controlli commercio su area pubblica hanno denunciato tre venditori abusivi.

Pubblicata il: 12/12/2018

Nell’ambito dei controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese al contrasto all’abusivismo commerciale, gli agenti del nucleo controlli commercio su area pubblica hanno denunciato tre venditori: uno in viale Regione Siciliana sotto il ponte Brasa per occupazione abusiva di suolo pubblico ed altri due rispettivamente in via Campolo ed in via Ernesto Basile per eccedenza di metri quadrati occupati rispetto all’autorizzazione comunale posseduta.

In viale Regione Siciliana, sotto il ponte Brasa un venditore ventitreenne di piante natalizie, occupava abusivamente 20 metri quadrati di suolo pubblico con 34 stelle di Natale e 25 ciclamini. Gli agenti hanno denunciato l’uomo per occupazione abusiva di suolo pubblico e devoluto le piante in beneficenza ad istituti di accoglienza.

In via Campolo, il titolare quarantacinquenne autorizzato alla vendita di addobbi natalizi per 92 metri quadrati, ne occupava in realtà 228.

E’ stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver invaso un’area pubblica e per gli abusi edilizi eseguiti, in quanto i gazebo che utilizzava per l’esposizione della merce, erano affissi al suolo in modo permanente.

Stessa sorte per una donna trentottenne che in via Ernesto Basile occupava abusivamente ancora con addobbi natalizi 165 metri quadrati in più rispetto a quelli autorizzati, utilizzando costruzioni affisse al suolo.

I controlli continueranno senza soste nei prossimi giorni a tutela delle attività in regola e del consumatore.

