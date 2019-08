posteggiatori abusivi

Palermo, denunciato posteggiatore abusivo sottoposto a sorveglianza speciale

Denunciato parcheggiatore sottoposto a sorveglianza speciale.

Pubblicata il: 20/08/2019

La Polizia Municipale comunica che, nell'ambito degli interventi volti a reprimere il fenomeno dei posteggiatori abusivi, ieri pomeriggio ha denunciato all'autorità giudiziaria un uomo sottoposto a sorveglianza speciale.



Il cinquantaquattrenne, G.F., esercitava l’attività di parcheggiatore all'interno dell’area di parcheggio “Emiri”, tra viale Regione Siciliana e via Nina Siciliana. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in abiti civili e auto civetta lo hanno individuato e sanzionato per un importo di 771 euro.



Da accertamenti effettuati l’uomo è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che il Tribunale di Palermo aveva emesso nei suoi confronti, con divieto di accesso e di stazionamento nell'area di parcheggio, dove era stato sanzionato più volte.



Oltre ad elevare la sanzione, gli agenti lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per non aver ottemperato alle prescrizioni del giudice.

Fonte: Polizia Municipale

