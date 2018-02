Droga

Palermo, deposito di droga con microcamera: raid dei carabinieri a Piazza Scaffa

07/02/2018

Scoperto a Piazza Scaffa un deposito della droga: l’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Palermo - Piazza Marina, ha consentito l’arresto di Carmelo e Carlo Tinnirello, padre e figlio rispettivamente di 43 e 25 anni tradotti presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo. I due, che grazie ad un monitor collegato ad una microcamera posta all’ingresso del vicolo, potevano controllare chiunque avesse accesso alla strada e alla porta del deposito, sono stati sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri, la cui irruzione nei locali è stata facilitata grazie all’ingresso di un acquirente, un 30enne palermitano segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore.

Tra i Protagonisti del raid Ron, un pastore tedesco di 4 anni in forza al Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia; il suo fiuto ha consentito di scoprire una stanza ricavata nel magazzino, all’interno della quale è stato ritrovato un cofanetto contenente: 16 dosi di crack per un peso di circa 4,5 grammi, 31 dosi di cocaina per un peso di circa 8 grammi, 12 stecchette di hashish per un peso di circa 22,50 grammi; 1 panetto di hashish per un peso di circa 50 grammi, 6 pezzi della medesima sostanza per un peso di circa 10 grammi e la somma di 262 in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Fonte: Carabinieri

