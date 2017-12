droga

Palermo: detenuto ai domiciliari trasforma casa in ''market della droga''. Arrestati 3 palermitani

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato 3 palermitani di Brancaccio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2017 - 13:16:55 Letto 682 volte

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato i palermitani Faia Giovanni, 53enne, pluripregiudicato in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, Castiglione Benedetta, 55enne e Manzo Claudio, 21enne, pregiudicato, tutti residenti nel quartiere Brancaccio, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

I poliziotti hanno sottoposto ad un controllo Faia Giovanni, sospettando che l’uomo, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, detenesse all’interno della sua abitazione sostanze stupefacenti destinate a terzi spacciatori, per la successiva vendita al minuto.

Proprio mentre Faia stava aprendo la porta agli agenti, una donna in vestaglia ha tentato di guadagnare la fuga attraverso un’uscita posteriore dell’appartamento, ma è stata immediatamente bloccata dai poliziotti. La donna, Castiglione Benedetta, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 5 bustine in cellophane trasparente, ognuna della quali conteneva 20 dosi di cocaina, già singolarmente confezionate e 15 stecche di hashish avvolte con carta stagnola.

La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione di Faia Giovanni ha permesso di rinvenire 1665,00 euro e un block notes riportante dati numerici riferiti, verosimilmente, alle vendite di droga.

Gli agenti, successivamente, si sono recati nell’ appartamento della donna, per effettuarvi una perquisizione. Al suo interno era presente un giovane, il quale, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi attraverso una porta posteriore. Bloccato immediatamente e identificato per Manzo Claudio, il giovane è stato perquisito: all’interno delle mutande nascondeva un sacchetto contenente la somma di 1720,00 euro e un involucro in cellophane contenente 4 infiorescenze di marijuana.

Contestualmente, gli agenti, con l’ausilio del cane antidroga “Dream”, hanno rinvenuto in una stanza dell’appartamento un sacchetto con all’interno 78 dosi di cocaina singolarmente confezionate, un panetto di hashish del peso di 96 grammi e tre stecche della stessa sostanza del peso 14,5 grammi ciascuna.

Fonte: Polizia di Stato

