Palermo, disabile finisce in una buca con la carrozzina, il Garante: ''Urge realizzare interventi di manutenzione straordinaria per la rimozione degli ostacoli''

''Abbiamo il dovere di agire in tal senso e senza alcun indugio. Mi farò, come ho già fatto in questi mesi, portavoce di questa istanza nelle sedi opportune'', ha detto Pasquale Di Maggio, Garante dei diritti delle persone con disabilità.

"Esprimo piena solidarietà alla nostra concittadina in “carrozzina” che è stata vittima, a causa di una buca, di una caduta. Ribadisco, con forza, come già fatto in altre sedi, la necessità urgente di realizzare tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per la rimozione degli “ostacoli” che limitano la possibilità delle persone in sedia a rotelle di agire, muoversi e partecipare alla vita sociale. Si tratta di una battaglia di civiltà per la difesa ed il rispetto dei diritti. Abbiamo il dovere di agire in tal senso e senza alcun indugio. Mi farò, come ho già fatto in questi mesi, portavoce di questa istanza nelle sedi opportune, certo che l’Amministrazione Comunale saprà agire di conseguenza come già fatto in altre circostanze".

Lo ha detto Pasquale Di Maggio, Garante dei diritti delle persone con disabilità.

