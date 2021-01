donazione organi

Palermo, donati gli organi della bambina morta dopo una challenge su TikTok

Saranno prelevati il fegato, il pancreas e i reni, che, se risulteranno idonei, sono destinati a pazienti in attesa di trapianto a Roma e a Milano.

Saranno prelevati oggi gli organi della bambina di 10 anni che si è strangolata durante un gioco estremo sul social Tik Tok. I genitori hanno acconsentito all'espianto. All'ospedale dei Bambini è tanta la tensione tra i familiari. Intanto tutta la città è sotto shock.

L'intervento in corso all'ospedale dei Bambini di Palermo ed è stato autorizzato dai genitori che non hanno concesso l'assenso al prelievo delle cornee.

Saranno prelevati il fegato, il pancreas e i reni, che, se risulteranno idonei, saranno destinati a pazienti in attesa di trapianto a Roma e a Milano. L'intervento è coordinato dal Centro regionale trapianti Sicilia.

Ieri è stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba che nel quartiere Kalsa a Palermo è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social TikTok. Nonostante i tentativi fatti dai medici per la piccola non c'è stato nulla da fare.

