Palermo, donna investita in via Dante. La quarta vittima tra ieri e oggi

PALERMO. Una donna 42enne è stata investita in via Dante ed è stata trasportata a villa Sofia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 14:40:05 Letto 1712 volte

Si tratta di ennesimo incidente che vede come vittime, principalmente, i pedoni.

In un altro incidente, avvenuto ieri, sono rimasti feriti due turisti ungheresi, investiti da un motociclista in via Roma, all'altezza di via Genova.

Sempre ieri un uomo è stato travolto da uno scooter in via Notarbartolo.

Sembra non avere fine l’escalation di vittime della strada, nel giro di poche settimana hanno perso la vita cinque persone travolte in via Croce Rossa, via Ammiraglio Rizzo, via Resuttana e passaggio Marinuzzi.

