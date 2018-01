mondello

Palermo, donna si butta in mare a Mondello e non fa ritorno. Attivate le ricerche

27/01/2018

PALERMO. Sono in corso le ricerche disperate da parte dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto per ritrovare una donna che questa mattina a Mondello, dopo avere lasciato i vestiti in spiaggia, ed essersi tuffata in mare senza fare più ritorno.

