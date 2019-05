trovato cadavere per strada

Palermo, donna trovata morta in strada, identificato il compagno

Una donna romena è stata trovata morta questa notte ai bordi di una strada.

Una donna romena è stata trovata morta questa notte ai bordi di una strada, via Luigi Settembrini, nel quartiere Noce a Palermo. La vittima ha 45 anni e abitava poco distante dalla strada dove è stata trovata. A segnalare il cadavere alcuni residenti. La polizia, al momento, spiega che non è chiaro come la donna sia morta. La vittima ha una ferita alla testa.



L'indagine ha preso due strade: si indaga per omicidio ma anche per un probabile incodente. Sul posto, al momento, sta lavorando la polizia scientifica. La segnalazione del corpo in strada è stara lanciata alle 3. Gli investigatori hanno raggiunto in casa il compagno e coetaneo della vittima. È stato identificato, ma non è in stato di fermo.

