Aggredita da pitbull

Palermo, Dopo un intervento di circa cinque ore non è più in prognosi riservata la ragazza che è stata aggredita da un pitbull

Un pitbull, infatti; le ha staccato a morsi il braccio destro. Il cane, che appartiene al convivente della giovane, si è avventato sulla ragazza mentre era in casa, in via Agnetta a Villagrazia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/07/2018 - 20:30:38 Letto 912 volte

Non è più in prognosi riservata dopo un’operazione di circa cinque ore la ragazza di 23 anni che questa mattina e’ stata aggredita a Palermo da un pitbull. Un’aggressione feroce, violenta che poteva costarle la vita. Un pitbull, infatti; le ha staccato a morsi il braccio destro. Il cane, che appartiene al convivente della giovane, si è avventato sulla ragazza mentre era in casa, in via Agnetta a Villagrazia.

Le urla di dolore hanno richiamato l'attenzione dei vicini che hanno lanciato l'allarme alla polizia e al 118. A recuperare i brandelli del braccio sono stati i poliziotti che immediatamente li hanno trasportati in ospedale assieme alla vittima. Momenti interminabili di paura.

A soccorrere la ragazza anche il suo fidanzato che è riuscito ad entrare in casa perché proprio la ragazza ferita gli ha aperto la porta. Poi l'ha presa in braccio e consegnata ai soccorritori. Il pitbull ha 3 anni ed è stato prelevato dalla polizia municipale. Si trova al momento rinchiuso al canile.

È il terzo caso di aggressione in tre giorni. Ieri un bambino di 7 anni è stato morso da un randagio a Porticello, il giorno prima è stata la volta di una bambina di due anni che ha avuto 19 punti di sutura al volto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!