Palermo, droga all’interno della smart: agli arresti un giovane 28enne

La fuga di Marco Fortunato è durata poco: in via Aurispa scatta l’arresto per detenzione illecita di stupefacenti

19/02/2018

La velocità sostenuta della sua Smart è bastata a insospettire i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un normale servizio di pattugliamento del territorio; ad essere tratto in arresto è Marco Fortunato, 28enne palermitano datosi alla fuga dopo avere notato i dispositivi acustici e visivi accesi della macchina della polizia. Raggiunto e fermato in via Aurispa, agli agenti non è sfuggito il forte odore di sostanze stupefacenti provenire dall’abitacolo dell’autovettura. In seguito alla perquisizione, oltre alla somma di 312 euro quale provento di chiara attività illecita, è stato rinvenuto, in un vano ricavato sotto la moquette , sacchetto contenente circa 47 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre, nella tasca portaoggetti lato conducente si è rinvenuto un altro sacchetto con residui di sostanza stupefacente, verosimilmente sempre marijuana. L’Autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

