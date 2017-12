droga

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato i palermitani Balestrieri Sinibaldi, di anni 70 e Mertoli Dionisio, di anni 27, entrambi con precedenti di polizia, responsabili dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto di energia elettrica e detenzione di banconote falsificate

I poliziotti, transitando nei pressi di piazza Marina, hanno notato un ciclomotore con alla guida un uomo anziano che procedeva in modo irregolare, “zigzagando” vistosamente, per poi rallentare repentinamente alla vista degli agenti, quasi a voler capire le intenzioni dei poliziotti.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti lo hanno bloccato per sottoporlo ad un controllo; l’uomo all’interno del sottosella del suo ciclomotore nascondeva due panetti di hashish.

Gli agenti hanno così deciso di effettuare una perquisizione anche alla sua abitazione, in zona Sant’Erasmo, al cui interno era già presente Mertoli Dionisio. Qui, grazie anche al formidabile fiuto del cane antidroga “Asko”, occultata nella dispensa della cucina, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per lo smercio.

Durante le operazioni Balestrieri, fingendo un malore, si è recato frettolosamente in bagno ed ha tentato di gettare nel water tre dosi confezionate di droga; lo stratagemma non è sfuggito agli agenti, che ne hanno interrotto l’esecuzione, recuperando la sostanza.

All’interno dell’appartamento, oltre allo stupefacente, sono stati ritrovate 97 banconote da 20 euro ciascuna, palesemente contraffatte e tutte con identico numero seriale.

L’intera abitazione in questione era, inoltre, alimentata da corrente elettrica con un allaccio abusivo alla rete pubblica, come accertato dall’ENEL, nel frattempo intervenuti sul posto.

