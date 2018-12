incidenti stradali

Palermo, due incidenti stradali questa mattina

Due incidenti questa mattina a Palermo e altrettante persone ferite.

27/12/2018

Due incidenti questa mattina a Palermo e altrettante persone ferite. Il primo scontro tra due autovetture è avvenuto tra via Montalbo e via Amilcare Barca. Una donna è rimasta ferita nell'impatto.

Sul posto un'ambulanza del 118 ha caricato la donna e l'ha trasportata in ospedale per effettuare accertamenti.Sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale stanno effettuando i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Un altro scontro tra due auto in via Messina Marine all'altezza del civico 281. Due auto si sono scontrate e sono rimaste al centro della carreggiata. Una persona stordita è stata soccorsa dal 118 ed è stata trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla.

Il traffico, nella zona, è andato subito in tilt. Alcune volanti della polizia di Stato hanno cercato di far defluire il traffico in attesa degli agenti della polizia municipale ancora occupati in via Montalbo. A paralizzare la circolazione veicolare diversi tir provenienti dal porto di Palermo.

