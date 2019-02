Augusta Schiera

Palermo, è morta Augusta Schiera, mamma dell'agente Antonino Agostino

E’ morta nella notte Augusta Schiera, la madre di Antonino Agostino, l’agente di polizia ucciso nell’agosto 1989 insieme con la giovane moglie, Ida Castelluccio, e il figlio che teneva in grembo.

La donna, insieme al marito, Vincenzo Agostino, che da allora non ha mai tagliato la barba, non si è mai fermata per la ricerca della verità.

“Mio figlio ha sacrificato la sua giovane vita, quella della moglie e del figlio che la moglie teneva in grembo, per lo Stato. Finché avrò un filo di vita continuerò a lottare per avere giustizia”, continuava a ripetere da anni “mamma Augusta”.

La signora Schiera aveva 80 anni e da tempo era malata. Da trent’anni infatti chiedeva fosse fatta piena luce e giustizia sulla morte del figlio. Poliziotto del commissariato San Lorenzo, Palermo, Nino Agostino era impegnato nella ricerca dei latitanti in un periodo, quello a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, in cui le nubi di pericolosi intrecci tra mafia e apparati deviati dello Stato si addensavano dietro attentati riusciti e falliti. Dal giorno del suo omicidio, il padre di Nino Agostino, Vincenzo, insieme alla moglie non ha smesso di chiedere verità.

Lo scrive sui social network il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Augusta Schiera ha rappresentato la fermezza e il coraggio dell'impegno civile per la verità e la giustizia, la dolorosa ma incessante battaglia per fare luce su eventi tragici della nostra città e del nostro paese. Palermo ha perso il suo sorriso triste ma proseguiremo con Vincenzo il suo impegno, per dare finalmente giustizia ad Agostino, Ida e tutte le vittime della mafia."

Il Sindaco Leoluca Orlando ha disposto la presenza del Gonfalone della città ai funerali di Augusta Schiera, che si svolgeranno sabato mattina in Cattedrale.

"Palermo ha perso il suo sorriso triste - ha detto il Sindaco - ma proseguiremo con Vincenzo a batterci per la verità e per la giustizia non soltanto per Antonino e Ida, ma per tutte le vittime della mafia".

