Palermo, ecco la Bandita firmata Eurispes: progetto per il porto più grande del Sud

Si attende l'ok delle istituzioni per realizzare una vera e propria baia che porterebbe in città nuove, inesplorate opportunità di crescita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2018 - 15:33:29 Letto 577 volte

Quattro imperativi fondamentali: riqualificare la foce del fiume Oreto, rilanciare la Bandita, creare superfici ciclopedonali e dare lavoro a quasi 500mila persone: questi i cardini del progetto del porto hub di Palermo targato Eurispes, centro studi fondato da Gian Maria Fara. Cinque miliardi per realizzare la mastodontica piattaforma, al momento ancora in fase "embrionale" in attesa del triplice via libera da ministero delle Infrastrutture, Regione Siciliana e Comune di Palermo. Se il progetto ricevesse l'ok, Palermo potrebbe vantare il porto più grande del mar Mediterraneo europeo.

Il progetto prevede la formazione di una vera e propria baia, larga circa 300 metri e unita alla Bandita, così da formare un'area di 3 chilometri di lunghezza destinata agli sport acquatici e con 200 posti per imbarcazioni da diporto. La costa palermitana non avrebbe nulla da invidiare a quelle già collaudate (e al momento ben più famose) di alcune grandi città spagnole o statunitensi: prevista la realizzazione di una spiaggia - sia libera che attrezzata-, impianti sportivi all’aperto per 10 ettari, un parco urbano sul mare e spazi per lo svago di cittadini e turisti. Il tutto creando opportunità di lavoro a vario titolo per 435mila persone. Il progettista Giovan Battista Rubino è certo delle potenzialità del porto hub: "Le caratteristiche tecniche di quest'opera - dice - ne fanno il porto più importante del Mediterraneo europeo, in grado di movimentare 16 milioni di container all’anno contro i 5 milioni del porto di Valencia, i 3 milioni di quello di Gioia Tauro, e i 2 milioni circa dei porti di Barcellona e Genova".

Buone notizie anche per le condizioni di salute dell'Oreto, "sfortunato" corso d'acqua cittadino la cui rinascita è compresa nel progetto: prevista la sistemazione della foce e la contestuale realizzazione di una strada panoramica sulla statale 113, con un nuovo ponte sopra il fiume per giungere alla Bandita. Ponti non solo per i veicoli, ma anche per chi preferisce muoversi con le proprie energie: un percorso ciclopedonale di 3 chilometri a valle della strada farà da collegamento al porto turistico. I dettagli del progetto saranno forniti martedì 24 luglio, durante una conferenza a Palazzo d’Orleans.

