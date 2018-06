energia

Palermo ed ENEA insieme, laboratorio energetico e ''padiglione dei sogni''

Sottoscritto un accordo per realizzare un'area al Museo del Mare del capoluogo siciliano

25/06/2018

Realizzare in Sicilia il primo laboratorio sull’efficienza energetica e di contrasto all’energy poverty, pensato per le nuove generazioni: questo l'obiettivo dell'accordo, sottoscritto oggi, per la nascita di un padiglione dedicato ai sogni, all’ascolto e all’energia presso il Museo del Mare di Palermo.

A siglare l'accordo il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA, Roberto Moneta, alla presenza del vicesindaco Sergio Marino, dell’assessore alla Scuola e Formazione Giovanna Marano, del responsabile dei centri di consulenza ENEA del Sud Italia Francesco Cappello, e del presidente dell’associazione promotrice DinamoLab, Stefano Scialotti.

Il progetto nasce ed implementa l’esperienza decennale di "KidzDream", un format dell’Associazione DinamoLab - ideato dal regista Stefano Scialotti nel 2007 - che raccoglie attraverso una mappa multimediale online i sogni notturni raccontati e disegnati dai bambini di diverse parti del mondo. "KidzDream" lancia nel 2017-2018 "Dreamtelling for a Better World", campagna sull’accoglienza e l’eguaglianza, e contro tutti i muri fisici e culturali, dove i bambini con i loro sogni diventano testimoni dell’iniziativa. Le parole chiave su cui si fonda la partnership sono inclusione, eguaglianza, accesso universale all’energia. I destinatari e attori sono i bambini e gli studenti, con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza.

Il progetto abbraccerà sia tematiche legate all’approvvigionamento e alla sostenibilità energetica sia questioni sociali in senso ampio. Due i versanti di lavoro previsti: da un lato, l’attivo coinvolgimento della cittadinanza e dei consumatori “vulnerabili” nel mercato energetico; dall’altro, l’ambizione di indirizzare comportamenti e abitudini dei futuri consumatori. Il progetto di didattica sostenibile e di comunicazione ambientale è a cura di Ilaria Sergi e Antonia Marchetti di ENEA. Il "Padiglione del Sogno e dell’Ascolto" è a cura di Stefano Scialotti e Francesco Vinci dell’Associazione DinamoLab. Tra i partner del progetto: Accademia di Belle Arti di Palermo, Istituto Comprensivo Statale "Maredolce" e l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il responsabile dei centri consulenza ENEA del sud Italia, Francesco Cappello, ha annunciato anche la tabella di marcia di progetti collaterali: "Il laboratorio multimediale interattivo, che ENEA e Comune di Palermo realizzeranno nel periodo autunno-inverno, presso l’Ex Deposito locomotive a Sant’Erasmo, offrirà ai nostri ricercatori e soprattutto ai visitatori, la possibilità di indagare e sperimentare gli aspetti scientifici e comportamentali, legati ai temi dell’efficienza energetica e del benessere fisico", ha spiegato Cappello. "Accompagnati da dialogatori - ha aggiunto - i bambini, gli studenti e cittadini potranno fruire di spazi espositivi, materiale grafico e video-tutorial, per “toccare con mano” le tecnologie e “comprenderne” l’utilizzo nella casa. Saranno presenti e testeremo, per la prima volta, anche aree per la sperimentazione personale diretta di esercizi connessi con la sensazione, il sogno e il benessere".

