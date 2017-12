controlli amministrativi

Palermo: effettuati controlli nel quartiere Borgo Nuovo. Denunce, sequestri e sanzioni per circa 70.000 euro

La Polizia di Stato ha predisposto un imponente servizio di controllo nel quartiere Zisa-Borgo Nuovo, volto al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, dei reati predatori e dell’illegalità in genere...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2017 - 17:52:14 Letto 694 volte

PALERMO. La Polizia di Stato ha predisposto un imponente servizio di controllo nel quartiere Zisa-Borgo Nuovo, volto al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, dei reati predatori e dell’illegalità in genere.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Guardia Costiera, con l’ausilio di personale dell’Enel e della RAP, hanno compiuto capillari accessi ispettivi nelle aree ricomprese tra le vie Castellana, Centuripe, Acireale e Piazza Armerina, con i seguenti esiti:

due venditori in forma mobile sono risultati abusivi e, pertanto, denunciati all’Autorità Giudiziaria; le attrezzature e i prodotti ortofrutticoli che esponevano in vendita, pari a circa 1000 kg, sono stati posti sotto sequestro.

Quattro attività commerciali di prodotti ittici, tre in forma mobile ed una in forma fissa, sono state sanzionate per la mancata tracciabilità del prodotto, sotto sequestro oltre 60 kg di pesce.

Un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande è stato posto sotto sequestro amministrativo in quanto privo delle previste autorizzazioni comunali.

Un centro scommesse è stato sanzionato ed il gestore denunciato per la mancata concessione dei Monopoli di Stato e della Licenza di P.S. .

Tre persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria perché responsabili della realizzazione di cinque fabbricati abusivi adibiti alla custodia di animali, nella fattispecie 8 cavalli, 8 cani e 13 capre tibetane; i locali sono stati posti sotto sequestro amministrativo.

Il gestore di un esercizio commerciale abusivo, che aveva adibito parte del marciapiede come deposito di alimenti ed altro materiale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione e vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed occupazione di suolo pubblico senza la prevista autorizzazione.

Sono stati poi predisposti numerosi e strategici posti di controllo e pattugliamenti nelle zone a maggiore densità criminale e più esposte ai reati predatori; in tale contesto sono state controllate 118 persone, 57 autoveicoli, elevate 38 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrati 22 veicoli.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano ad un totale di circa 70.000,00 euro.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!