Palermo, eletta Consulta delle culture. Sinistra Comune ''Partecipazione contro razzismo''

Affluenza del 22,9% dei circa 21.300 aventi diritto al voto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/06/2018 - 15:45:17 Letto 372 volte

Eletta la nuova Consulta delle culture del Comune di Palermo. Chiusi alle 20 di ieri i seggi elettorali, con un'affluenza del 22,9% dei circa 21.300 aventi diritto al voto. La Consulta è l’organo rappresentativo di tutti i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari, apolidi e coloro i quali hanno acquisito la cittadinanza italiana, che risiedono a Palermo. I nuovi membri dell'Assemblea della Consulta delle culture sono ora responsabili di uno strumento di partecipazione politica alla vita della città, che svolge funzioni consultive e propositive per l’attività dell’amministrazione comunale.

Per i neo eletti, iniezioni di ottimismo e incoraggiamento a far bene dai consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno: "Un segnale che attesta ancora una volta l'identità interculturale di Palermo - dichiarano -. La consulta si conferma un prezioso strumento di partecipazione e dialogo fra le comunità migranti e la città, contro le dissennate politiche xenofobe del governo nazionale. Discriminazioni e razzismi non appartengono alla nostra città, contraddistinta da sempre da valori fondanti come solidarietà e condivisione".

