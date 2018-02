emergenza idrica

Palermo, emergenza idrica annunciata. Giusto Catania: politiche regionali fallimentari in questi anni

Razionamento acqua in città. Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune: "Palermo, emergenza idrica annunciata: politiche regionali fallimentari in questi anni. Necessaria manutenzione reti idriche e soluzione problemi strutturali dighe"

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2018 - 13:14:19 Letto 471 volte

Ecco la dichiarazione di Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune



"Palermo resta a secco a causa della gestione fallimentare di questi ultimi anni. Le disastrose politiche della Regione ci riportano indietro nel tempo, con l'erogazione dell'acqua a giorni alterni ed enormi disagi per i cittadini, a breve - dichiara Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune. La privatizzazione dell’acqua con Siciliacque, l'affidamento della gestione degli invasi e delle reti di distribuzione a soggetti terzi, hanno soltanto aggravato il problema dell'acqua in Sicilia. Il contribuente oggi paga l'acqua più che in altri luoghi d'Italia, ma gli invasi sono vuoti e Palermo dovrà chiudere i rubinetti per un'emergenza idrica annunciata. È l'esito di anni di politiche regionali sbagliate, a partire dalla privatizzazione del settore idrico. Gli invasi sono vuoti non solo perchè manca la pioggia, ma per le condizioni delle reti di distribuzione e delle dighe, affidate a soggetti terzi. E' necessario ritornare alla gestione pubblica del settore, in primis per la manutenzione delle reti idriche e la soluzione dei problemi strutturali delle dighe"

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!