Palermo, emergenza rifiuti, Costantino (FI): ''Chiesto l'intervento dell'Esercito''

Queste le dichiarazioni di Fabio Costantino, Vicepresidente della VII Circoscrizione del comune di Palermo, per quanto riguarda il l'emergenza rifiuti a Palermo:

"La Città non merita il degrado in cui ormai vegeta senza soluzione di continuità. Oltre a essere Capitale della Cultura, Palermo ha una dignità che non può continuare a essere lesa. Per tale motivo, chiedo tramite proposta di delibera, l'intervento straordinario dell'Esercito italiano per la rimozione delle discariche abusive e ingombranti sparsi per i quartieri, le vie e i marciapiedi della Città".