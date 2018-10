Palermo, Emergenza rifiuti, Orlando rassicura: ''Nessuna interruzione della raccolta''

I servizi di raccolta dei rifiuti in città proseguiranno senza interruzione.

Lo ha concordato il sindaco Leoluca Orlando con l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata.

"La RAP non interromperà la raccolta - spiega Orlando - per evitare una situazione di crisi in città, mentre nelle prossime ore valuteremo quali ulteriori iniziative assumere su ciascuno dei diversi fronti e per ovviare ai ritardi di altre strutture per tutto quanto attiene le vasche di Bellolampo."