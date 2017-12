rapina

Palermo, ennesima rapina in una farmacia, stavolta vicino all'ospedale Civico

PALERMO. Nei pressi dell’ospedale Civico, in via Tricomi, due malviventi hanno portato a segno una rapina...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 16:20:54 Letto 1100 volte

PALERMO. Nei pressi dell’ospedale Civico, in via Tricomi, due malviventi hanno portato a segno una rapina in una farmacia, portando via 250 euro, subito dopo sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Gli agenti hanno avviato le indagini per trovare i due malviventi.

Farmacie e supermercati sono i bersagli preferiti dei malviventi a Palermo, la settimana scorsa diversi sono stati gli episodi che si sono verificati tra il Villaggio Santa Rosalia, Pallavicino e piazza Principe di Camporeale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!