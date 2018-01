stalking

Palermo: ennesimo caso di stalking. Arrestato un palermitano di 20 anni

Pubblicata il: 25/01/2018

PALERMO. La Polizia di Stato ha tratto in arresto D.P.V., palermitano di 20 anni del quartiere Oreto, resosi responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

I poliziotti sono intervenuti nel quartiere della Marinella, su richiesta di una ragazza terrorizzata dalla presenza sotto casa dell’ex fidanzato, già da lei precedentemente denunciato per atti persecutori.

L’uomo, a dire della giovane donna, si era presentato dietro la sua porta di casa e, colpendola violentemente con calci e pugni, l’aveva danneggiata nel tentativo di introdursi nell’appartamento; contestualmente aveva inveito pesantemente contro di lei e l’aveva minacciata di morte, affermando che non avrebbe esitato a fare uso di acido corrosivo.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato il giovane all’ingresso dello stabile e lo hanno condotto presso gli Uffici del Commissariato San Lorenzo.

La donna ha raccontato agli agenti di essere vittima, da molto tempo, di una vera e propria condotta persecutoria ordita dall’ex partner e che già nei mesi scorsi lo aveva denunciato per le sue ripetute violenze ed aggressioni, sia verbali che fisiche. Dopo un breve periodo di riappacificazione, durante il quale si era illusa che il fidanzato potesse mutare condotta, erano riprese le minacce di morte e le aggressioni fisiche nei suoi confronti, scatenate dalla irrefrenabile e ossessionante gelosia dell’uomo; per questo motivo aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione; ma da quel momento D.P.V., non rassegnato, aveva iniziato a tempestarla di telefonate, a pedinarla e a minacciarla, procurandole un forte stato di ansia ed un fondato timore per la sua incolumità.

