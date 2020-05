Fase 2

Palermo entra in fase 2, molta gente in via Maqueda

Tanti i palermitani che questa mattina hanno approfittato dell'inizio della Fase 2 per assaporare nuovamente la normalità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2020 - 11:48:59 Letto 458 volte

Tanti i palermitani che questa mattina hanno approfittato dell’inizio della Fase 2 per assaporare nuovamente la normalità. L’allentamento delle misure disposto dal governo inizia a mostrare i primi effetti. Ci sono molti più cittadini davanti alle fermate degli autobus e lunghe code davanti ai supermercati, uffici postali e banche. Davanti alla fermata della stazione centrale alcuni passeggeri non hanno rispettato alcune regole ma sono stati prontamente richiamati dagli addetti dell'Amat.

Oggi sono tanti gli esercizi commerciali che hanno ripreso a funzionare, così come i bar aperti dove sarà possibile anche l’asporto. Tanta gente anche in via Maqueda (come vediamo dalla foto scattata dalla nostra redazione questa mattina).

Ingressi scaglionati anche nei cimiteri che oggi sono stati riaperti al pubblico. Gente in fila che attende di entrare ma senza ressa o assembramenti. Non così semplice davanti alle banche e agli uffici postali dove gli ingressi sono contingentati e i clienti sono costretti ad attendere fuori. Molti indossano guanti e mascherine.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!