Palermo, estorsioni e minacce di morte ai passanti nel centro storico: arrestato 28enne

Nel centro storico estorce denaro a passanti minacciandoli di morte. La Polizia di Stato arresta un uomo.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto G. F., 28enne palermitano, residente nel quartiere Oreto e responsabile del reato di estorsione.

Cosi’ come ricostruito dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione” intervenuti, una condotta estemporanea ed improntata quasi all’improvvisazione avrebbero delineato il reato estorsivo del malfattore.

Anche se in assenza di una fase “preparatoria” del reato, non meno gravi sono state le paure ingenerate nelle vittime, costrette a consegnare il denaro ma subito confortate dal passaggio di una Volante in servizio di prevenzione e controllo del centro cittadino.

L’uomo infatti avrebbe adocchiato le sue vittime, nel corso della prima aggressione, in via Lattarini e poi nella zona di Discesa dei Giudici.

In via Lattarini, avrebbe puntato una giovane coppia di coniugi del nord Italia, sorpresa poco prima che facesse rientro in una struttura ricettiva. Il malvivente avrebbe puntato ai giovani il coccio rotto di una bottiglia di vetro, minacciando di conficcarlo loro, chiedendo ed ottenendo del denaro dal marito. Durante le fasi dell’aggressione, la moglie sarebbe riuscita a fuggire ed a trovare riparo all’interno di un supermarket etnico.

Il secondo episodio sarebbe avvenuto nella zona di Discesa dei Giudici dove il 28enne palermitano avrebbe aggredito un cittadino italiano, minacciandolo di gravi ritorsioni ed ottenendo, anche in questo caso, alcune monete.

La vittima di quest’ultimo episodio avrebbe chiesto ed ottenuto aiuto da una pattuglia di Polizia provvidenzialmente di passaggio in zona.

Gli agenti hanno fermato il malvivente, hanno raggiunto anche le vittime della precedente aggressione ed anche sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, hanno tratto in arresto il malvivente per il duplice reato estorsivo.

