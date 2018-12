Farmaci salvavita

Palermo, farmaci salvavita esauriti alla vigilia di Natale

Incredibile ma vero. Farmaci salvavita esauriti per bambini con malattie rare e adulti sieropositivi alla vigilia di Natale: scattano le denunce dei pazienti.

23/12/2018

E' accaduto all'Asp di Palermo – si legge su repubblica - dove alcuni genitori si sono visti rifiutare farmaci e presidi sanitari dalla farmacia territoriale del poliambulatorio di via La Loggia, e alla farmacia dell'ospedale Civico. Adesso alcune mamme lanciano un appello all'assessore alla Salute Ruggero Razza: "Intervenga lui per farci avere le medicine e capire le ragioni dei ritardi". Anna Cuttitta, madre di Daniel, 6 anni e una rara malattia metabolica che limita le sue possibilità motorie, da giorni fa avanti e indietro da un ufficio all'altro alla ricerca dell'Ubicor, un medicinale che - si legge nella ricetta prescritta dall'ospedale Di Cristina - è "indispensabile e insostituibile".

Ma all'Asp di Palermo il farmaco non c'è: "Mi hanno detto che ci sono stati ritardi nell'ordine. Eppure con cadenza trimestrale, mi reco qui con il piano terapeutico per il ritiro. Ho esaurito le pillole da una settimana e sono disperata. Non riesco a trovarle neppure a pagamento, perché le farmacie private non le vendono. Queste medicine sono necessarie per far camminare mio figlio che altrimenti è condannato al letto".

Dall'Asp allargano le braccia: "Si tratta dei tempi tecnici di gara del Provveditorato. Abbiamo appena fatto partire l'ordine, speriamo di avere il farmaco la prossima settimana", spiegano dal dipartimento. La madre ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri e il suo esposto è stato inviato in procura dai militari della stazione di Villafrati, paese d'origine della donna e del bambino.

