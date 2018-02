Video fantino

Palermo, fatta luce sul video del fantino caduto da cavallo ***VIDEO***

Le verifiche dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo hanno permesso di individuare il proprietario del cavallo

Pubblicata il: 22/02/2018

Quel video, divenuto virale in breve tempo, nonostante alcuni commenti votati all’ilarità (“mischino il cavallo, no il fantino” uno dei più simpatici o ancora meglio teneri), impressionò un po’ tutti: l’11 febbraio, intorno alle sette del mattino, lungo la via Sandro Pertini del quartiere Z.E.N. 2. - come venne appurato dai carabinieri, abili, in tempi ristretti a ricostruire l’intera vicenda – la corsa sfrenata di un uomo in sella ad un cavallo terminò con lo schianto pauroso contro un palo sito nell’isola spartitraffico della strada; da una parte l’animale, dall’altra il giovane per due voli che, proprio nel momento in cui la ripresa tramite cellulare di chi stava seguendo la galoppata fu interrotta, fecero temere il peggio.

Fortunatamente, niente di grave per il giovane 26enne, residente a Monreale, che trasportato all’Ospedale Villa Sofia raccontò di essere stato coinvolto in un incidente stradale per poi essere dimesso con una prognosi di 30 giorni. A chiarire ulteriormente la vicenda sono state le ulteriori verifiche dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, che hanno permesso di individuare il proprietario del cavallo, un giovane 27enne palermitano che in area di Partanna- Mondello custodiva l’animale (non registrato e privo della documentazione necessaria per l’individuazione, motivi per i quali è stata elevata una contravvenzione di 5498 euro) la cui zampa destra riportava ancora i segni della ferita.

E’ stato infine riscontrato che le stalle erano state costruite in maniera abusiva e senza alcuna autorizzazione, con il contestuale sequestro dell’area e di altri 2 cavalli, in buono stato di salute ed affidati ai proprietari.

