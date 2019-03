evasione fiscale

Palermo, fatture false per evadere iva, sequestrate ditte di pallet

Contrasto alle frodi fiscali: eseguito sequestro preventivo per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro provento di reati tributari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2019 - 09:41:58 Letto 410 volte

Fatture false per evadere le imposte sui redditi e l'Iva. Nel mirino della guardia di finanza quattro ditte della provincia di Palermo, produttori di pallet, che avrebbero certificato operazioni inesistenti per importi milionari a beneficio di ulteriori due imprese. Un sistema finalizzato, appunto, all'evasione fiscale, ma che ha portato al sequestro preventivo di 4,5 milioni di euro, vincolando disponibilità finanziarie, immobili, e auto.

Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, riguarda i titolari di quattro ditte con sede in provincia di Palermo, operanti nel settore della commercializzazione dei pallet.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica palermitana, hanno permesso di scoprire una rilevante frode fiscale mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Dall'attività di analisi e incrocio di banche dati, sono state scattate due verifiche nei confronti di operatori economici che sono risultati essere mere “cartiere”, in quanto prive dei requisiti minimi strutturali di cui dovrebbe essere dotata un’attività imprenditoriale, in termini di personale, mezzi di trasporto, utenze, e luoghi di esercizio dell’attività.

Le cosiddette cartiere hanno nel tempo emesso fatture per operazioni inesistenti per importi milionari a beneficio di ulteriori due imprese, pure sottoposte a controllo fiscale, per consentire a queste ultime l’evasione delle imposte.

Così l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per bloccare tempestivamente le disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati, che è stato successivamente convalidato dal gip.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!