mercato ittico

Palermo, flop al mercato ittico dopo la riapertura

''Riteniamo grave che stanotte, nonostante lo sforzo organizzativo, non si siano svolte attività di regolare compravendita al mercato ittico'', ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2020 - 13:46:42 Letto 362 volte

"Riteniamo grave che stanotte, nonostante lo sforzo organizzativo e le risorse messe in campo dall'Amministrazione comunale, non si siano svolte attività di regolare compravendita al mercato ittico. Non possiamo che prenderne atto, comunicando i fatti a tutte le Autorità competenti anche per eventuali successivi controlli e provvedimenti.

Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, dovendo concentrare le proprie energie a dare soluzioni di lungo periodo per la città e per l'utilizzo ottimale delle strutture, valuteremo se sfruttare una eventuale ulteriore chiusura per realizzare i lavori urgenti di cui il mercato ha bisogno. Riservandoci ovviamente ulteriori valutazioni, anche con il Consiglio comunale, sul futuro di quell'area e dell'attività mercatale nello specifico settore ittico”. Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alle Attività economiche ed ai Mercati, Leopoldo Piampiano.



La scorsa notte ha preso avvio un nuovo sistema che prevede accessi controllati e contingentati all'interno dell'area del mercato ittico, attività di compravendita distinte fra fase di scarico della merce e, successivamente, di acquisto da parte dei compratori ed operazioni calendarizzate con dei turni, previa prenotazione online sullo stesso modello di quanto avviene per il mercato ortofrutticolo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!