Palermo: ''fogli di via'' per 4 uomini specializzati in raggiri agli anziani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 14:27:45 Letto 638 volte

PALERMO. La Polizia di Stato ha attuato misure stringenti nei confronti di quattro truffatori che hanno messo a segno dei colpi in tre distinti episodi.

I raggiri dei quattro sono quelli classici della cosiddetta truffa “dello specchietto” e della vendita di falsi gioielli.

Nel primo episodio, due giovani della provincia di Catania hanno avvicinato un anziano automobilista, nei pressi di Corso Calatafimi, con il chiaro intento di mettere in scena la truffa dello specchietto, fingendo di essere stati colpiti dal veicolo dell’uomo.

Solo la presenza degli agenti ha impedito che il disegno criminoso andasse a buon fine.

Gli altri due episodi, hanno visto andare in scena l’ennesima vendita di false pietre preziose da parte di due palermitani .

Teatro della scena questa volta è stata la cittadina di Capaci, uno dei due fingendosi un ufficiale della Marina insieme al suo complice ha tentato di vendere dei falsi diamanti a degli anziani residenti in quel Comune. Ma stavolta la truffa non è andata in porto grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri che si trovava a transitare e si è accorta subito della tentata truffa. I due venivano identificati per I.G., palermitano 27enne, denunciato per il reato di truffa e sostituzione di persona mentre l’altro palermitano, identificato per N.G. 49enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Per i quattro truffatori il Questore ha emesso fogli di via obbligatorio, grazie al quale, i due catanesi non potranno far ritorno nel Comune di Palermo per almeno tre anni ed invece i due palermtiani non potranno andare per tre anni nel Comune di Capaci.

