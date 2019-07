arrestato spacciatore

Palermo, fuga spericolata contromano: arrestato spacciatore

La Polizia di Stato arresta uno spacciatore autore di una fuga spericolata e contromano.

05/07/2019

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Chiarello Antonino, 29enne della “Noce”, con precedenti di polizia, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Proprio nel popolare quartiere cittadino, a tarda sera, è maturato l’arresto dello spacciatore, a conclusione di una fuga tanto vana per il malvivente, quanto pericolosa per gli altri automobilisti in transito.

Chiarello è stato notato sfrecciare a bordo di una vettura, in via Cataldo Parisio, da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata negli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Oltre che per la sconsiderata andatura tenuta dall’automobilista che, già di per se’, avrebbe giustificato un controllo, gli agenti hanno ritenuto di intimare l’ “Alt Polizia” alla vettura anche in ragione della loro pregressa conoscenza del veicolo e del suo conducente, un noto spacciatore del quartiere.

Questi non ha aderito alle indicazioni dei poliziotti e si è lanciato in una folle fuga, non esitando ad imboccare strade del quartiere, contromano. Durante le fasi della sua spericolata fuga si è liberato di un sacchetto, lanciandolo su strada. A distanza di alcuni minuti e, quando sul luogo erano stati fatti convergere altri equipaggi della Polizia di Stato dalla Centrale Operativa, la corsa del fuggitivo si è conclusa.

Il sacchetto lanciato dal finestrino è stato recuperato ed al suo interno sono state rinvenute 80 dosi di marijuana.

Chiarello è stato quindi tratto in arresto. Il provvedimento è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed ulteriori indagini sono in corso per stabilire se all’atto del controllo, Chiarello stesse per raggiungere un preciso luogo di spaccio o se stesse per ricongiungersi con eventuali complici dell’illecita attività.

Fonte: Polizia di Stato

