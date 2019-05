fumo dall'aereo volotea

Palermo, fumo all'imbarco dell'aereo Volotea: scattato il piano di emergenza

Paura per i passeggeri dell'aereo Volotea: fumo dalla coda.

02/05/2019

Alle 15,43, durante le fasi di imbarco di circa cento paseggeri, da un aereo della Volotea diretto a Napoli è fuoriuscito del fumo dalla coda.

Subito è scattato il piano di emergenza che prevede lo sbarco dei passeggeri e l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario.

Non si registrano feriti e i passeggeri sono stati trasferiti all’aerostazione in attesa di imbarcarsi sul volo Volotea per Napoli che stima di partire alle 18,10.

