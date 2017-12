rapina

Palermo: furto ad un corriere di tabacchi. Arrestato uno dei due rapinatori

A strettissimo giro di posta, ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato uno dei due autori di una violenta e rapida rapina compiuta, in via Messina Marine, in danno di un corriere di tabacchi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2017 - 13:41:29 Letto 868 volte

A strettissimo giro di posta, ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato uno dei due autori di una violenta e rapida rapina compiuta, in via Messina Marine, in danno di un corriere di tabacchi.

Intorno a mezzogiorno di ieri, due uomini giunti a bordo di una vettura, lasciando intendere di essere armati, hanno aggredito il corriere di un carico di tabacchi mentre era intento a scaricare dei colli di sigarette nei pressi di un esercizio della zona, per poi dileguarsi repentinamente.

Il blitz è stato tanto rapido quanto efficace ed ha fruttato, per i malviventi, un bottino di 10.000,00 euro, circa di tabacchi.

Le meticolose indagini, avviate dagli agenti hanno consentito di arrestare Garofalo Andrea, 23enne di Cortile La Rocca.

Determinante la visione delle immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona.

Quando il malvivente, di ritorno a casa, ha trovato ad attenderlo gli agenti, capendo di non avere alcuna possibilità di fuga, non ha potuto fare altro che riconoscere le proprie colpe. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno ritrovato anche la vettura usata per compiere la rapina, risultata rubata pochi giorni orsono.

Ulteriori indagini sono in corso per risalire all’identità del complice e per ritrovare il carico di tabacchi sottratto.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!