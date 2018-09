Palermo, furto ai Cantieri culturali della Zisa. Cusumano ''Gara vigilanza in corso''

"La gara per i servizi di vigilanza attiva presso i Cantieri Culturali della Zisa è in corso, bandita già da settimane. Dopodomani (giovedì 13 settembre alle ore 12.00, n.d.r) scade il termine per l'invio delle offerte da parte delle ditte.

La mancata disponibilità del bilancio ha purtroppo impedito tempi rapidi anche se nel frattempo, già da diverse settimane, sono stati ampliati diversi servizi, quali la turnazione del personale fino a tarda sera e la vigilanza mobile della Polizia Municipale.

Certamente chi ha agito aveva informazioni precise e ciò sarà vagliato dagli inquirenti, cui sono state messe a disposizione le registrazioni degli impianti di video controllo".