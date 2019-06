furto di rame

Palermo, furto di rame nello scalo ferroviario Maredolce: arrestato 39enne

Sorpreso a rubare rame all'interno dello scalo ferroviario Maredolce a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/06/2019 - 16:25:49 Letto 349 volte

È stato sorpreso a rubare rame all’interno dello scalo ferroviario Maredolce a Palermo. La polizia di Stato ha arrestato un uomo, un 39enne palermitano del quartiere Borgo Vecchio, per furto aggravato.

Gli agenti del commissariato Brancaccio, arrivati sul posto in seguito a una segnalazione, hanno notato un uomo mentre riponeva dei cavi, opportunamente tagliati, all'interno di una sacca. Poco distante, è stata trovata la bicicletta dell'uomo con una cassetta in plastica già piena di conduttori elettrici in rame.

Una volta raggiunto e bloccato, l'uomo non ha opposto alcuna resistenza e non ha potuto fare altro che confessare di aver rubato i cavi dalla tratta ferrata.

Sul posto sono intervenuti successivamente i tecnici di Rete ferroviaria italiana che hanno confermato la provenienza del rame dall’impianto ferroviario.

L'uomo è stato arrestato e la tenaglia utilizzata per tranciare i cavi è stata sequestrata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!