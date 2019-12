furto

Palermo, furto in casa in via Perez, tenta la fuga calandosi da un tubo: arrestato

Tenta la fuga dopo una rapina in abitazione calandosi da un pluviale. Arrestato dalla Polizia di Stato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2019 - 11:31:20 Letto 408 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Pinelli Fabio, palermitano di 32 anni, bloccato immediatamente dopo la consumazione di una rapina ai danni del proprietario di un’abitazione di via Perez. La capillare presenza delle pattuglie della Polizia di Stato ha infatti impedito che il delitto fosse portato a termine e ne ha assicurato l’autore alla giustizia.

L’arresto è stato effettuato dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Intorno all’1:30, una Volante ha raggiunto la via Perez, dove era stato segnalato il compimento di una rapina in un’appartamento, al primo piano di una palazzina. A breve distanza i poliziotti hanno notato un individuo che scendeva frettolosamente, e pericolosamente, da un pluviale di pertinenza dell’abitazione segnalata ed un altro soggetto che dalla strada tentava di afferrarlo per i piedi. Quest’ultimo scorgendo la Volante della Polizia di Stato, ha richiamato l’attenzione degli agenti gridando: “Lui è entrato in casa mia”. In un attimo, balzati dall’auto di servizio, i poliziotti si sono piazzati sotto il pluviale ed hanno intimato al soggetto di scendere, precludendogli ogni eventuale tentativo di fuga.

La vittima, ha poi raccontato ai poliziotti che, rientrando dal lavoro, aveva sorpreso il malvivente dentro casa, (dove peraltro al momento erano presenti anche la moglie e i suoi due figli minori) intento a rovistare in una delle camere da letto, da cui era già riuscito a trafugare un telefono cellulare. Questi, vistosi scoperto, gli si era scagliato addosso e dopo una breve colluttazione, aveva cercato di guadagnare la fuga attraverso il balcone, calandosi da uno dei pluviali. Poi, il tempestivo intervento degli agenti, aveva permesso di bloccarlo impedendogli di darsi alla fuga e recuperando il telefono di cui si era impossessato.

Alla luce di quanto accaduto, Pinelli è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata; il cellulare trovatogli addosso è stato restituito al legittimo proprietario, che ha manifestato agli agenti riconoscenza e apprezzamento per il tempestivo e risolutivo intervento svolto.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha, inoltre, disposto nei confronti di Pinelli la misura della custodia cautelare in Carcere.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!