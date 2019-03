arrestati ladri

Palermo, furto notturno in una tabaccheria: arrestati due ladri dopo un roccambolesco inseguimento

La Polizia di Stato ha individuato gli autori di un furto notturno in una tabaccheria, a due passi da Piazza Marina.

Pubblicata il: 09/03/2019 - 23:13:25

La Polizia di Stato ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria gli autori di un furto commesso la notte scorsa ad una tabaccheria ubicata in corso Vittorio Emanuele ma prospicente anche la laterale via Bottai.

A scorgere la minacciosa e sospetta presenza dei giovani malviventi nei pressi della tabaccheria sono stati i poliziotti del Commissariato di P.S. “Centro”, impegnati nel pattugliamento, da qualche tempo ormai anche notturno, degli itinerari di loro competenza.

In realtà, ladri e poliziotti si sono scorti quasi contestaulmente ed ognuno ha reagito secondo le rispettive prerogative: i primi fuggendo, i secondi inseguendo.

Ne è scaturito un inseguimento che si è dispiegato lungo la via Chiavettieri e che ha raggiunto la Vucciria. In corso di fuga, i due giovani, rispettivamente un 32enne residente alla Vucciria ed un 23enne della zona di via Maqueda, hanno sperato in nascondigli improvvisati e di fortuna che sono stati facilmente scovati dagli agenti: uno si è disteso sotto una vettura parcheggiata ed il secondo ha tentato di mischiarsi agli avventori di un locale della movida in piazza Garraffello ma, ancora sudato, nervoso ed ansimante è stato riconosciuto dai poliziotti.

Percorrendo a ritroso il tragitto della fuga, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato passamontagna, cacciavite e martello, accessori e strumenti utilizzati dai ladri per forzare le vetrate dell’ingresso laterale, su via Bottai, della tabaccheria e compiere il furto di sigarette e denaro, da quantificare. I due sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria ed ulteriori indagini sono in corso per risalire all’eventuale presenza di complici del furto.

Fonte: Polizia di Stato

