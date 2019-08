violenza sessuale

Palermo, gambiano arrestato per violenza sessuale

Violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza.

24/08/2019

Violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Sono queste le accuse che hanno aperto le porte del carcere per un diciannovenne del Gambia, Yallow Alpha, senza fissa dimora.

La convalida del fermo e la richiesta di misura cautelare in carcere è stata chiesta dal pm dott.ssa Spiri e le indagini sono coordinate dalla dott.ssa De Somma del Pool guidato dal procuratore Aggiunto dott.ssa Annamaria Picozzi. Il fermo è stato convalidato dal Gip, dott.ssa Lo Bue che ha emanato ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nei primi giorni di agosto una donna italiana che attendeva, nel pomeriggio, il treno presso la stazione metropolitana di Sferracavallo, è stata avvicinata dal giovane che, approfittando di un momento in cui la vittima era rimasta da sola, l'ha aggredita e violentata.

La donna, a violenza avvenuta, è riuscita a salire sul treno per l’aeroporto, dove appena giunta si è recata al posto di Polizia di Frontiera Aerea, per segnalare quanto accaduto e fare scattare l’allarme. La donna è stata visitata dal personale medico presente in aerostazione.

Grazie all’acquisizione delle immagini di alcune telecamere e alle testimonianze di alcuni residenti della zona, si è appurato che l'uomo aveva negli ultimi tempi importunato diverse persone nei pressi della stazione di Sferracavallo.

Durante le indagini, è emerso che il gambiano aveva anche aggredito una turista straniera, tentando di violentarla. I poliziotti hanno individuato come autore dell'aggressione il 19enne che è stato riconosciuto dalla ragazza e dalle sue amiche testimoni del fatto. Immediatamente il volto è stato confrontato con quello delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dove invece era avvenuta la violenza e si è appurato che si trattava della stessa persona.

Yallow Alpha ha diversi precedenti per danneggiamento, molestie ed atti osceni in luogo pubblico e adesso si indaga per capire se il gambiano si sia reso responsabile di ulteriori aggressioni a sfondo sessuale.

La polizia invita cittadini e testimoni che lo riconoscessero, a contattare il più vicino ufficio delle forze dell'ordine.

Il 19enne è stato condotto presso il carcere “Lorusso” di Pagliarelli.

Fonte: Polizia di Stato

