Palermo, GDF, Accuse di peculato, sequestro da un milione di euro per due palermitani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2018 - 15:58:11 Letto 426 volte

Beni per un importo di oltre milione di euro nonché un dipinto del pittore Francesco Lo Iacono del valore di quasi 95 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Vincenzo Corrado Rappa e a Walter Virga, su delega della Procura della Repubblica.



L’ordinanza é stata emessa dal gip: a Virga sono stati sequestrati 71 mila euro fra disponibilità su conti correnti e polizze assicurative, nonché due immobili del valore complessivo stimato di circa 370 mila euro.



A Rappa, oltre al dipinto di Lo Iacono, è stato sequestrato un appartamento di oltre 400 mq. Secondo l’accusa Virga, amministratore giudiziario del “Gruppo Rappa”, sottoposta a misura di prevenzione e Rappa si sono appropriati, in concorso tra loro, di 1.027.987 euro, sottraendola dalle casse della “Nuova Sport Car Spa.”



Virga e Rappa sono indagati per peculato nonché, quest’ultimo, anche per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro

Fonte: Guardia di finanza

