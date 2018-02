Gestione rifiuti

Palermo, gestione rifiuti: caos per un video che inchioda i netturbini della Rap

A Sferracavallo, operatori della Rap accusati di non fare il proprio dovere in seguito ad un video amatoriale: polemiche tra comune e M5s

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2018 - 10:51:09 Letto 366 volte

Da sempre tallone d’achille, l’annoso problema della gestione rifiuti a Palermo da ieri si è arricchito di un altro episodio che, certamente, non fa onore all’attuale amministrazione tanto meno ai suoi cittadini. La pietra dello scandalo, che ha indignato e fatto sollevare un vespaio di polemiche è un filmato, realizzato da una coppia, che riprende i netturbini della Rap intenti, nella zona di Sferracavallo a svuotare nello stesso compattatore diversi contenitori della netturbe incuranti di effettuare la differenziata. A rispondere al sindaco Orlando, che afferma quanto sia “impossibile conferire in impianti di trattamento rifiuti dell’organico contaminati da frazioni estranee” pena il rischio di venire respinti, è il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo, sottolineando “le chiare difficoltà e l’incapacità dell’attuale amministrazione nella gestione dei rifiuti e nelle azioni di formazione, informazione degli utenti e verifica della raccolta”. Introdotta a partire da dicembre, nella borgata marinara situata a nord-ovest del Capoluogo, la raccolta differenziata sembra non essere praticata correttamente dagli abitanti; a non aiutarne la conoscenza e l’applicazione è il fatto che la stessa è stata riservata agli esercenti di bar e ristoranti e non agli utenti domestici e a tutti i cittadini. Dal mancato coinvolgimento generale sfociano atti di degrado e di mancanza di senso civico con il proliferarsi di discariche abusive e di immondizia disseminata ovunque. In merito al video incriminante, la Rap ha tenuto a sottolineare che, nella stessa giornata riservata alla raccolta dell’organico, gli operatori avevano sottolineato la presenza di rifiuti contaminati, ragion per cui, non essendo possibile effettuare la differenziata (gli impianti che effettuano il conferimento dell’organico infatti non accettano il conferimento di carichi contaminati anche in percentuali molto basse), l’immondizia è stata considerata indifferenziata e trasferita al Tmb di Bellolampo.

