Furto energia elettrica

Palermo: gestore di friggitoria abusiva ruba anche la luce, un arresto allo Zen 2

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/08/2018 - 22:16:43 Letto 474 volte

Furto aggravato ed occupazione di edifici, nel quartiere Zen 2, a Palermo. Con questa accusa i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, hanno arrestato in flagranza Vincenzo Mangione, di 42 anni, responsabile di furto di energia elettrica.

Vincenzo Mangione è stato trovato all’interno di un locale in via Fausto Coppi, occupato abusivamente, intento a gestire una friggitoria. I Carabinieri con l’ausilio dei tecnici Enel hanno rilevato l’anomalia e dopo accurate ricerche hanno trovato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica. Vincenzo Mangione è finito in manette e condotto in Tribunale per il rito per direttissima e poi è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

Sempre nell’ambito dello stesso servizio, altre otto persone (cinque donne e tre uomini) sono state deferite in stato di libertà per furto di energia elettrica avendo allacciato le rispettive abitazione in via Rocky Marciano abusivamente alla rete elettrica.

