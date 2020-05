droga

Palermo, giro di crack a Brancaccio: quattro arresti

La Polizia di Stato esegue quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti responsabili di aver alimentato un fiorente giro di crack a Brancaccio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2020 - 15:14:04 Letto 349 volte

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti del pregiudicato Tinnirello Carmelo, 45enne (Custodia Cautelare in Carcere - dove il predetto già si trovava per scontare una condanna a 9 anni comminatagli a seguito dell'arresto operato il 28.2.2019 dagli agenti del Commissariato di P.S. "Brancaccio" all'interno di un laboratorio di Crack dove era stato sorpreso con 80 dosi preparate per la vendita), dei pregiudicati Nicosia Lorenzo, 25enne e Brunetto Giovanni, 21enne, e Riahi Cristofer 28enne, (Obbligo di Dimora e Obbligo di Presentazione alla P.G.), tutti palermitani del quartiere Brancaccio accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

II provvedimento cautelare è stato emesso a conclusione di una complessa attività d'indagine svolta nei mesi scorsi dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. "Brancaccio" e coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, nel corso della quale sono stati individuati, in distinti momenti, tre laboratori adibiti alla produzione del Crack, per cui si è proceduto al sequestro di alcune centinaia di dosi già preparate, nonché di materiale vario utilizzato per la preparazione ed il confezionamento della sostanza; in quella circostanza si è proceduto all'arresto in flagranza di reato proprio del promotore del sodalizio Tinnirello Carmelo e di altri pusher alle sue dipendenze.

II gruppo criminale individuato, di cui Tinnirello è risultato essere il promotore e gli altri tre suoi collaboratori e pusher, esercitava le sue illecite attività nella zona di piazza Scaffa.

Nel corso dei servizi sono stati documentati infatti diversi episodi di cessioni di sostanze stupefacenti e grazie anche all’ausilio delle unità cinofile della Questura sono state recuperate e sequestrate diverse quantità di droga.

È stato, altresì, accertato che i pusher del gruppo agivano su strada secondo turni, ed orari prestabiliti, venendo “retribuiti”, settimanalmente dal Tinnirello.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!