Prostituzione

Palermo, giro di prostituzione a Ballarò, arrestate tre nigeriane

La Polizia di Stato ha arrestato tre cittadine nigeriane per gravi indizi ai reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, e ritenute responsabili con diversi ruoli, di una casa di appuntamenti nel quartiere Ballarò di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2018 - 15:08:09 Letto 439 volte

La Polizia di Stato ha arrestato tre cittadine nigeriane Nwoko Bridget, detta “Nancy”, classe ’82, Alfred Victoria, detta “Jessica”, classe ‘95, Joseph Mabel, classe ‘79., per gravi indizi in ordine ai reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, poiché ritenute responsabili, con diversi ruoli, di una casa di appuntamenti ubicata nel quartiere Ballarò di Palermo, zona connotata da una massiccia presenza di persone di origine africana.



Le indagini svolte dalla seconda sezione investigativa, “Criminalità straniera e prostituzione” della Squadra Mobile, hanno consentito di giungere all’odierna misura cautelare grazie ad una scrupolosa attività investigativa che si innesta in una crescente attenzione verso la criminalità straniera presente in questo capoluogo.

E’ così emerso che i clienti erano soprattutto cittadini stranieri e le ragazze vittime dello sfruttamento erano prevalentemente provenienti dalla Nigeria o da altre nazioni del continente africano.

Vi erano poi legami anche con alcuni esponenti della criminalità organizzata nigeriana dedita al reclutamento, all’introduzione clandestina e, quindi, al susseguente sfruttamento di giovani donne. Gli odierni destinatari della misura cautelare erano vicini a membri del gruppo cultista denominato “Black Axe”, già sottoposti a fermo nell’ambito dell’omonima operazione, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.



Indagando sullo sfruttamento gli investigatori ne hanno evidenziato l’aspetto violento e prevaricatore, scoprendo come le donne erano costrette a prostituirsi a suon di minacce e intimidazioni. Le ragazze rimanevano “imprigionate” nelle case di prostituzione perché subivano i ricatti delle “maman”, che non si facevano scrupoli a lucrare sulle sofferenze delle giovani donne, sottomesse al giogo dell’intimidazione e avviate alla prostituzione, così pagando il prezzo del loro arrivo clandestino in Italia. Gli arrestati infatti, prima si adoperavano perché le ragazze raggiungessero le nostre coste attraverso viaggi estenuanti e pericolosi, poi le tenevano legate al ricatto quotidiano, al solo scopo di speculare sull’unica attività che le prospettavano possibile: prostituirsi.



Dopo gli adempimenti di rito Nwoko Bridget, detta “Nancy” e Alfred Victoria, detta “Jessica” sono state condotte alla locale Casa Circondariale, Joseph Mabel, invece, agli arresti domiciliari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!